Violenta lite tra gruppi, spuntano mazze da baseball: probabile regolamento di conti

Cronaca

Rimini

| 15:07 - 26 Luglio 2021

Alcuni avevano mazze da baseball.

Ha tutta l’aria di essere un regolamento di conti la feroce rissa avvenuta nel pomeriggio di domenica, 25 luglio nei pressi di via Due Palme a Rimini. A dare l’allarme i residenti che, udendo le urla, si sono accorti di una decina di persone che si stavano fronteggiando a colpi di bastoni e mazze da baseball. Immediatamente sul posto sono intervenute le volanti della polizia alla cui vista i protagonisti della zuffa si sono dileguati. Due di loro non sono riusciti a sfuggire agli agenti, uno aveva ancora una mazza in mano e l’altro è stato trovato con la mazza da baseball nel baule della sua auto. Si tratta di due cittadini di nazionalità albanese denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nel contesto sono stati identificati anche altri due albanesi, già noti alle forze dell’ordine. Sui fatti indaga la polizia.