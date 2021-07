Calcio,V. San Marino: ci sarà anche Amati. Al Misano l'attaccante Torsani. Tropical: Canini e De Luigi

Sport

Misano Adriatico

| 14:39 - 26 Luglio 2021

S.S. Misano è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Alessandro Torsani, attaccante, classe 2000. Cresciuto nel settore giovanile del Misano, dopo le ultime esperienze con Savignanese in serie D, Marignanese e Fya Riccione in Eccellenza fa il suo ritorno a Misano e va a rafforzare il reparto di attacco della squadra del neo direttore tecnico Fernando de Argila. In attesa che venga ufficializzata la data di inizio del campionato si rende noto che la preparazione pre campionato prenderà il via lunedì 9 Agosto allo Stadio Santamonica.

Eccellenza Anche il centrocampista Armando Amati classe 1995, ex Rimini, Bellaria, Romagna Centro e Ribelle e nelle ultime quattro stagioni nel campionato Sammarinese con La Fiorita, arà parte della nuova squadra di mister D'Amore. E'' ufficiale il passaggio del difensore Dario De Luigi classe 1990 dalla Fya al Tropical Coriano che ha tesserato anche l'attaccante Francesco Canini, classe 2002 del Rimini Calcio. Salgono così ad otto i giocatori nuovi della squadra di mister Bucci.

