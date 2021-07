Ludopatia: Rimini attiva cabina di regia per contrasto 

Attualità

Rimini

| 13:38 - 26 Luglio 2021

Siglato in Prefettura il protocollo contro le dipendenze dal gioco d'azzardo illegale.

È stato sottoscritto in prefettura a Rimini il "Protocollo d'intesa per una strategia integrata per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale e del Dga (disturbo da gioco d'azzardo)". Si tratta dell'ultimo documento di una serie sul fronte della sicurezza e della legalità. Il protocollo mira a contrastare i risvolti negativi sul piano economico e familiare delle dipendenze dai giochi in denaro come superenalotto, lotterie istantanee e slot machine che possono coinvolgere anche categorie vulnerabili come adolescenti e anziani. Nasce così una cabina di regia coordinata dalla prefettura che svolgerà un'attività di monitoraggio e di prevenzione del fenomeno attraverso un servizi di controllo degli esercizi pubblici e dei circoli privati con apparecchiature da gioco. "Il giocatore d'azzardo - afferma il prefetto Giuseppe Forlenza - ha un vero e proprio rapporto di dipendenza dal gioco in un campo che anche in questa provincia registra una recrudescenza del fenomeno accentuatosi durante il lockdown con il gioco on line". L'altro fronte del fenomeno - precisa la prefettura in una nota - è l'esposizione al rischio di sfruttamento dello stato di bisogno delle vittime da parte delle organizzazioni criminali. A sottoscrivere il protocollo insieme al prefetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Azienda Sanitaria della Romagna, l'Ufficio Scolastico provinciale, l'Associazione Confcommercio, la Federazione Italiana Tabaccai e i Comuni di Rimini, di Riccione, di Santarcangelo di Romagna, di Bellaria Igea Marina e di Cattolica.