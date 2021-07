Nuoto: anche in acque libere è un super Garden

Sport

Rimini

| 11:50 - 26 Luglio 2021

Nella foto Federico Ferraro.

Domenica da incorniciare e nove medaglie per la sezione nuoto del Garden che il 25 luglio è scesa in acqua per il trofeo “Acque Libere” di Cesenatico, ultimo impegno della stagione, che ha visto protagonisti sia gli agonisti che i Master nel percorso di 2.600 metri (800 per gli Esordienti B).



Doppietta nella categoria dei più giovani con Maria Vittoria Tomassini e Federico Ferraro che hanno occupato la prima piazza tra gli Es.B a conclusione di una prestigiosa stagione con i giovanissimi atleti del tecnico Davide Delucca protagonisti in tutte le competizioni a livello regionale sia individualmente che a squadre.



Bella vittoria anche per Sara Crociani tra le junior: la campionessa Italiana di Triathlon che si allena quotidianamente al Garden si cimenta periodicamente anche nelle competizioni natatorie sia in vasca che in acque libere. A podio anche Ginevra Righetti 2° tra le Es.B, Lorenzo Tomassini 3° tra gli Es.A e Lorenzo Leonardi 2° tra i categoria R14 anni.



I Master hanno centrato invece il gradino più alto del podio con Claudio Berrini tra gli M65 (2° Gianfranco Briamo); a podio Eleonora Tagliaventi 2° M40 dopo tre anni di assenza dalle gare e Francesco Mani 2° M35.



“Partecipare a gare in acque libere diversifica la tipologia di gare alle quali i nostri atleti possono aderire ed apre inoltre orizzonti nuovi di competizione” dichiara Gianlorenzo Parmigiani, uno dei tecnici della sezione nuoto ed ex Campione Italiano e Nazionale Assoluto di Nuoto di fondo.



Dopo le gare Sociali di sabato 31 luglio che si svolgeranno nel nuovo impianto natatorio del Garden, la sezione nuoto continuerà la sua attività di preparazione anche in agosto con varie attività a “secco”.