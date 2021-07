Triathlon: fantastico secondo posto alla gara estrema del Gran Sasso

Sport

Rimini

| 12:32 - 26 Luglio 2021

Nicholas Montemaggi al traguardo con il suo accompagnatore Francesco Grilli. Foto Roberto Del Bianco.

Un anno di allenamenti durissimi, di preparazione mentale e fisica, di alimentazione controllata. Non ha lasciato nulla al caso Nicholas Montemaggi, triatleta della T.D. Rimini, per raggiungere la vetta del Triathlon Estremo Distanza IronMan eagleXman, gara massacrante svolta sabato 24 luglio. Un secondo posto assoluto raggiunto dopo 14 ore e 22 minuti tra nuoto, bici e corsa. Se l'Ironman è considerata la "gara regina" il Triathlon Estremo è oltre. Per distanza, luoghi, fatica ed impegno richiesto.

"Mi sono allenato per un anno per partecipare a questa gara. Non ho improvvisato niente" racconta felice Nicholas, consulente turistico per il web, con la grande passione per lo sport. "Fortunatamente con il mio lavoro riesco ad organizzarmi le giornate senza rinunciare agli allenamenti" racconta Nicholas.



Come stai dopo un'impresa del genere?



"Sto abbastanza bene, sono un po' indolenzito ma tutto nella norma. Mi sono allenato tanto, costruendo questo risultato sul campo e a tavola"



Il Triathlon Estremo Distanza IronMan eagleXman che si è svolto ai piedi del Gran Sasso, oltre alle difficoltà normali di un percorso per triathlon, prevede anche delle difficoltà ambientali aggiuntive.



"Intanto si nuota in un lago di montagna, che è più freddo del mare o di altri tipi di laghi" racconta Nicholas "La bicicletta è la parte più dura, il dislivello è di 4.400 metri. Il percorso prevede il passaggio alla salita Campo Imperatore, dove Pantani vinse il giro d'Italia. La maratona è composta da 36 km di circuito sterrato misto bosco ed asfalto. 1000 metri di dislivello con gli ultimi 6 km che prevedono la scalata a Campo Imperatore."



Raccontaci le tue emozioni durante la gara. Hai mai avuto momenti di difficolta?



"Non ho avuto crisi, sono arrivato preparato grazie al lavoro fatto con Francesco Aluigi, il mio allenatore che in questi anni è diventato uno di famiglia per me. Mi ha preparato a tutto davvero al meglio. Il momento più duro è stato al primo giro di corsa: erano le 3 del pomeriggio e c'erano 32 gradi. La gara era autogestita, non c'erano punti di ristoro e quindi era importante avere un team di supporto per ricevere cibo, liquidi, integratori".



Come hai gestito alimentazione e integrazione durante la gara?



"Il nutrizionista Dr. Samuele Valentini ha curato la mia alimentazione passo per passo. Ho mangiato cibo di qualità: carne acquistata in macelleria e pesce fresco pescato da poco e della zona. Quattro giorni prima ho fatto una 'ricarica' di carboidrati. E' importante la qualità di quello che assumi. Si spende magari un pò di più ma il fisico ne guadagna, le sue indicazioni sono state molto preziose".



Un momento divertente di questa gara?



"Verso la fine. Gli ultimi 6 km di corsa vanno fatti obbligatoriamente con un compagno. Con me c'è stato il mio amico del Td Rimini Francesco Grilli. Gli organizzatori hanno parlato delle bellezze dell'ultima parte del percorso vicino al Gran Sasso, ma io vedevo solo le scarpe di Francesco a farmi da guida. Ad 1 km dall'arrivo ho visto un cinghiale. La risata di Francesco mi ha riportato alla realtà: era un grosso masso, non un animale. Ringrazio tantissimo il mio compagno di corsa che mi ha aiutato a recuperare il secondo posto proprio durante l'ultimo tratto."



E un momento speciale?



"All'arrivo, quando riesci a scorgere chi ti aspetta: la mia famiglia, il mio allenatore, la mia compagna Jessica incinta di nostro figlio. Un'emozione indescrivibile. Sono felice perché grazie al gruppo con il quale ho lavorato, l'allenatore Francesco Alluigi, l'osteopata Naciketa Tiwary, il nutrizionista Dr. Samuele Valentini, i miei compagni del Triathlon Duathlon Rimini ASD, sono arrivato mentalmente molto forte, mi sono goduto la gara e alla fine stavo bene, non ero confuso, sapevo dove mi trovavo".



Prossima impresa?



"Maggio 2022, Ironman di Lanzarote. Definito il più duro del mondo per le condizioni climatiche: vento e caldo a volontà. Ma guardo anche oltre: spero di qualificarmi per la finale mondiale dell'Ironman Hawaii. Diciamo che il Triathlon Estremo Distanza IronMan eagleXman si può considerare anche un inizio di allenamento per Lanzarote."