Santarcangelo di Romagna

| 08:24 - 26 Luglio 2021

La piccola sarebbe morta a causa del rigurgito del latte.

Un rigurgito di latte andato di traverso ha soffocato una bimba di sei mesi. La tragedia a Santarcangelo, in una casa famiglia della Papa Giovanni XXIII dove la piccola viveva con la madre. E' successo sabato sera nel corso di una normale poppata. Un sorso di latte probabilmente è andato di traverso, ostruendo così le vie respiratorie. La situazione è apparsa subito grave. I soccorsi sono stati allertati subito ma purtroppo per la bimba non c'è stato nulla da fare.