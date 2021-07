Malore durante una cena, 42enne muore davanti agli amici

Cronaca

26 Luglio 2021

E' stato probabilmente stroncato da un infarto Michele Monti, 42enne di Rontagnano di Sogliano scomparso improvvisamente sabato sera. Monti era residente a Rontagnano, titolare di una azienda calzaturiera a Barbotto, molto conosciuto anche in Valmarecchia. L'uomo, assieme ad alcuni amici, si trovava a cena in una trattoria del posto. Ad un certo punto è andato in bagno per un dolore al petto e, una volta lì, si è accasciato al suolo. Nel locale c'era anche un'infermiera che lo ha soccorso in attesa dell'ambulanza. All'arrivo del 118 il medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del 42enne. Monti gestiva un negozio di scarpe assieme alla sorella. Era anche appassionato di trekking. Ancora non è stata fissata la data dei funerali.