Foto: Plastic Free fa pulizia a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 07:40 - 26 Luglio 2021

Alcuni momenti della raccolta.

Oltre 300 kg di rifiuti raccolti e rimossi dai volontari della onlus Plastic Free a San Giovanni in Marignano. L'appuntamento con la raccolta è andato in scena domenica 25 di prima mattina con partenza dal Parco Comunale Montalbano di San Giovanni in Marignano. Tanti volontari hanno partecipato alla raccolta che ha permesso di rimuovere 15 sacchi di rifiuti da circa 20/25 kg ciascuno, oltre a svariati rifiuti sfusi. Tra le persone che hanno partecipato alla speciale serata di pulizie anche il Sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli.