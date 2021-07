Calcio Eccellenza, alla Fya bomber Sartori. Mirino sugli under Manfroni e Ceccarelli (Rimini)

Sport

Riccione

| 21:50 - 25 Luglio 2021

Il difensore del Rimini Ceccarelli.

La nuova Fya Riccione sta perfezionando la squadra. Il ds Terenzi assieme al tecnico Mirko Taccola e al dg Luca Carangelo sta effettuando i colloqui coi giocatori per la prossima stagione. Gli allenamenti saranno cinque invece dei tradizionali quattro e qualcuno potrebbe non accettare. In partenza il difensore De Luigi (andrà al Coriano?), il terzino Tamagnini classe 1999 si è accasato all'Urbino di mister Montalti (l'altro Tamagnini centrocampista classe 1999 resta). Via anche l'attaccante Donati (2000). Ingaggiato l'attaccante Matteo Sartori classe ’91, ex Cattolica. L'altro giorno la società si è incontrata col difensore under del Rimini Manfroni, e nel mirino c'è anche Ceccarellli, che ha una richiesta dal Chieti. Si stanno valutando profili di giocatori di fuori con esperienza in categoria superiore.

QUI VICTOR SAN MARINO In settimana è atteso il titolo di Eccellenza dopo la riunione del Crer. Il portiere sarà Pazzini ex Savignanese, è possibile il ritorno del veterano Olcese. Fari puntati sul settore giovanile del Pesaro dove allenava D'Amore e del Rimini, l'attaccante Bardeggia ex San Marno e Reggiana. La squadra si allenerà a San Mauro Pascoli invece di Torre Pedrera per problemi organizzativi.