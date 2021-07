Basket C Silver, la prima mossa dei Titans: la riconferma del coach Simone Porcarelli

Sport

| 19:23 - 25 Luglio 2021



La prima conferma dell’estate 2021 in casa Titans è quella riguardante il coach, il timoniere che ha guidato la squadra verso la conquista della Coppa del Centenario. La Pallacanestro Titano ufficializza la permanenza di Simone Porcarelli anche per la stagione 2021-2022.

Simone Porcarelli, un commento a questa tua conferma in un momento in cui siamo a cavallo di due stagioni…

“Sono molto contento di questa conferma e ringrazio il Presidente Ciacci per avermi rinnovato l’incarico. Ci sentiamo sempre, siamo sulla stessa lunghezza d’onda e abbiamo le medesime vedute. Il progetto è condiviso e quando si pensa nella stessa direzione ne giova tutto l’ambiente. È un momento delicato, abbiamo finito da poco la Coppa del Centenario e non manca tantissimo alla preparazione per la nuova stagione. In questo periodo c’è l’attività della Nazionale con alcuni dei nostri giocatori che stanno continuando ad allenarsi, più di un pensiero però va ovviamente anche alla Pallacanestro Titano e non vedo l’ora di ricominciare. Sperando che possa essere un’annata ‘pulita’, continua e di ripresa definitiva dello sport’

Che Titans saranno quelli della prossima stagione?

“Saranno dei Titans competitivi. Col Presidente stiamo pensando di comporre una squadra anche più fisica, non solo dotata di talento individuale. Competitività, spirito di gruppo e tanto temperamento, questa la ricetta. Continueremo a essere una squadra dalla fortissima impronta sammarinese, con tanti giovani del nostro territorio, anche se sappiamo che alcuni ragazzi del vecchio roster non potranno più essere con noi per motivi di studio. Il campionato sarà tosto, competitivo, pur se siamo ancora in attesa di capire la composizione finale dei gironi. Speriamo di iniziarlo bene e che possa essere il più possibile lungo. I risultati poi si vedranno”.