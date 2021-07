Calcio, l'ex portiere del Rimini ha vinto la serie B in Kosovo con il Llapi

Sport

Rimini

| 18:51 - 25 Luglio 2021

Il portiere Giacomo Nava (foto da fb).

Il portiere Giacomo Nava, classe 1997, dopo la esperienza di Rimini in serie C (15 presenze) – era il 2020 - è approdato in Kosovo nel 2020, nel massimo campionato, con la squadra del Llapi. Nella stagione 2020-2021 Giacomo Nava ha vinto per la prima volta nella sua storia la Kupa e Kosoves sempre con la maglia del Llapi (20 presenze) - il secondo torneo calcistico kosovaro per importanza dopo Superliga in cui partecipano tutti i club del paese. Un punto di partenza e non certo di arrivo per il numero uno di origine ligure.

Giacomo Nava cresce calcisticamente nelle giovanili della Sampdoria. Nel 2015 Giacomo Nava viene convocato dall'Italia U15. Con l'Italia U15 ha la presenza. Nel 2015 va in prestito (dalla Sampdoria) al Rapallobogliascoe fa l'esordio in serie D (24 presenze). Nel 2016 va in prestito (dalla Sampdoria) al Lentigione (36 presenze). Nel 2017 Giacomo Nava viene acquistato dal Lecco sempre in serie D (34 presenze) e poi eccolo al Rimini nel 2018 dove conquista la salvezza.