Rimini Calcio, è Alberto Galdiolo il preparatore atletico

Sport

Rimini

| 16:14 - 26 Luglio 2021

Nel riquadro Giancarlo Galdiolo (foto FSGC).

E' in via di definizione lo staff tecnico del Rimini Calcio. Manca ancora una casella, quella del tecnico in seconda (Fabio Finucci sarà ancora il preparatore dei portieri) mentre è stato ormai scelto - al termine di una serie di incontri con alcuni professionisti - il nuovo preparatore atletico.

Si tratta di Alberto Galdiolo, il figlio dell'indimenticabile Giancarlo deceduto a 69 anni nel settembre del 2018 dopo otto anni di una grave malattia (la Sla). Giancarlo, difensore nella massima serie di Fiorentina per dieci anni, Sampdoria e Bologna, da allenatore guidò il Rimini nella stagione 1987-1988 in serie C: la squadra si piazzò nella metà alta della classifica dopo un girone di andata super (secondo posto). In quella squadra oltre ai veterani Cinquetti (12 gol a 34 anni), Berlini, Mirco Fabbri, Manzi, Belluzzi, c'erano molti giovani come Osmani, i portieri Fabio Fabbri e Bucci, Carlo Zoratto, Serra, Ciriaco, D'Urso, Presicci.

LA SCHEDA Ora nel club biancorosso, con un altro ruolo, ci sarà il figlio Alberto, classe 1983. Da calciatore dopo il settore giovanili nel Cesena ha vestito le maglie di Fermana (serie C), Real Montecchio, Santarcangelo in D; poi in Eccellenza Faenza e Cervia. Laureato in Scineze motorie e in possesso del patentino da preparatore atletico professionista, ha lavorato a lungo nel Forlì Calcio in serie D e C (Bardi, Vanigli, Firicano, Roberto Rossi, Gadda i tecnici del club) svolgendo il lavoro di preparatore atletico e quello dedicato al recupero infortunati, al Romagna Centro e al Santarcangelo in D (Galloppa), al settore giovanile della Vis Pesaro con la Under 17 guidata da Galloppa. Una buona esperienza che tornerà utile a mister Marco Gaburro. Confermato anche lo staff medico con Cesare Gori e Giovanni Cicchetti.

ste.fe.

RIPRODUZIONE RISERVATA