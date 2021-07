Covid: Rimini, 90 nuovi casi. Un ricovero in terapia intensiva 

Attualità

Rimini

| 18:17 - 25 Luglio 2021

Bollettino Covid Rimini 25 luglio 2021.

In un quadro regionale che vede - tra entrate e uscite - una stabilità nei ricoveri per Coronavirus in terapia intensiva - che restano 9 come ieri - e negli altri reparti Covid dove i paziente restano 150, dopo alcuni giorni a quota zero, a Rimini si segnala un nuovo ingresso in terapia intensiva. Nella provincia romagnola i nuovi casi di contagio - nelle ultime 24 ore - sono stati 90, secondi solo ai 104 riportati a Bologna, dopo gli 81 di ieri che la avevano portata al primo posto, in Emilia-Romagna insieme a Reggio Emilia. I nuovi casi riguardano 45 uomini e 45 donne. I sintomatici sono 37 e gli asintomatici 53, 19 invece le guarigioni. Dei casi riminesi, 40 sono emersi per contact tracing; 37 per sintomi; 11 grazie a test per categoria; 1 evidenziato da esami pre-ricovero mentre per un caso la pratica non è completata.