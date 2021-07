Tennis Club Viserba si lancia verso un agosto super: Open femminile, maschile e giovanile

Sport

Rimini

| 16:25 - 25 Luglio 2021

Giorgio Grassi con i dirigenti del Tennis Club Viserba.

Altra tappa della partnership strategica tra Tennis Club Viserba e Terre di Grabo. Sabato sera al Circolo si è svolta una cena conviviale realizzata dagli chef di Food Tennis Viserba, cena che aveva come ingredienti di base quelli prodotti da Terre di Grabo a Sant’Andrea in Besanigo. Quindi prodotti biologici di altissima qualità, particolarmente adatti a chi fa sport.

Presenti il patron di Terre di Grabo, Giorgio Grassi e consorte, i vertici del Circolo, guidati dal presidente Ivano Monticelli, con il maestro Marco Mazza. E’ stata una delle prime uscite ufficiali del nuovo direttivo del Tc Viserba, erano presenti come detto il presidente Ivano Monticelli, la consigliera addetta alla segreteria, Sara Zaccaria, Luca Paganelli, consigliere delegato alle squadre agonistiche ed alla progettazione, il vicepresidente Fabio De Santis ed il consigliere Marco Paolini. Il direttivo comprende anche Alberto Ticchi e Roberto Semprini.

Intanto al Tennis Club Viserba sono ormai ai nastri di partenza tre tornei di grande spessore tecnico e di rilevanza nazionale, con montepremi innalzati e non di poco. Dal 7 al 19 agosto andrà in scena infatti il torneo nazionale Open femminile dotato di 2.500 euro di montepremi, dal 21 agosto al 2 settembre l’Open nazionale maschile, il memorial “Cristian Cavioli”, dotato di 3.000 euro di montepremi, mentre il 28 agosto scatterà il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Davvero un agosto di fuoco sui campi del Tc Viserba.