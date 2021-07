Coronavirus, il bollettino domenicale: +565 nuovi, l'incidenza sfiora il 4%. Stabili i ricoveri

Attualità

Emilia Romagna

| 15:24 - 25 Luglio 2021



Schizzano a 565 i nuovi positivi al coronavirus in tutta la regione Emilia-Romagna scovati nelle ultime 24 ore attraverso la refertazione di "soli" 15 mila 059 tamponi, portando il tasso di incidenza al 3,8%. Va precisato che però il minor numero di test è correlato anche al loro ricorso in casi di sospetta positività o per tracciare focolai e altri contagi.



Dei nuovi contagiati 217 sono asintomatici e 132 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, mentre 210 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media resta di 30 anni. Bologna torna in cima alla classifica con 104 casi, seguita da Rimini (90) e Reggio Emilia (82).

I casi attivi sono 4.833 (+524 rispetto a ieri), di cui il 97% in isolamento a casa. Si registra purtroppo un nuovo decesso: un uomo di 81 anni residente in provincia di Parma. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 (stabili rispetto a ieri), di cui uno trasferito a Rimini.



Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 4.811.728 dosi; sul totale, 2.152.527 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.