Rimini Calcio, ritrovo al Neri lunedì 3 agosto. Visite mediche, test e partitella e poi il ritiro

Sport

Rimini

| 15:06 - 25 Luglio 2021

Il Rimini FC rende noto che la nuova stagione biancorossa partirà ufficialmente il 3 agosto, quando mister Gaburro e i suoi uomini si ritroveranno allo stadio Romeo Neri. I primi tre giorni verranno trascorsi dal gruppo in città e saranno dedicati alle visite mediche poi, il 7 agosto, alla vigilia della partenza per il ritiro di Castel del Rio (BO) dove si svolgerà la preparazione in vista del prossimo campionato di serie D, l’intera rosa sarà impegnata in una partitella/allenamento.

Dall’8 al 22 agosto tutti i tesserati alloggeranno presso l’hotelGalletto Village (www.galloegalletto.it) situato al centro del paese, posizionato a circa 215 metri s.l.m. lungo il corso del fiume Santerno (www.comune.casteldelrio.bo.it).

Gli allenamenti si svolgeranno presso il centro sportivo “A. Mandrioli”, dotato di campo da calcio, tennis e beach volley. A disposizione degli uomini di mister Gaburro gli annessi spogliatoi e la palestra con le attrezzature gym. Durante il periodo del ritiro estivo saranno organizzate delle gare amichevoli il cui calendario è in via di definizione e sarà comunicato successivamente.