Basket, RBR: l'ala grande-pivot Luca Fabiani nel roster di coach Ferrari

Sport

Rimini

| 14:31 - 25 Luglio 2021

Luca Fabiani.

RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente l'ingresso nella famiglia RBR dell'ala grande/centro classe 2002 Luca Fabiani (200 cm), proveniente da due stagioni a Bassano dove ha disputato la C Gold e l'U18 Eccellenza nonchè prodotto del settore giovanile del Ca Ossì Forlì, società che gravita nel circuito RBR alla quale vanno i ringraziamenti per la collaborazione e la visione comune sulla crescita di Luca, che rimarrà a Rimini per due anni nei quali si stabilirà anche per studiare e terminare la scuola.

Luca Fabiani è un prospetto molto valido che con atletismo e fisicità potrà dare un grande contributo al reparto lunghi di Coach Mattia Ferrari ed avrà un ruolo centrale nell'U19 Eccellenza RBR/Angels. Con l'innesto di Luca si chiudono i 3 slot obbligatori under, dopo le conferme di Mladenov e Scarponi.

"L'esperienza che farò qui a Rimini è molto bella perchè sono a cui piacciono le sfide, in questo caso incontrare giocatori molto più forti di me e che hanno più esperienza. - queste le prime parole di Luca Fabiani da giocatore RBR - In questo modo potrò imparare tante cose utili per la mia crescita."

Nelle ultime due stagioni a Bassano hai avuto modo di fare esperienza di campionati senior in C Gold. Che differenze hai notato rispetto alle giovanili? Cosa significa per te questo salto in serie B?"A Bassano chi faceva l'U18 giocava anche in Prima Squadra quindi i senior li ho incontrati solamente come avversari e mai in allenamento, la differenza sostanziale con le giovanili è l'esperienza: i ragazzi magari hanno più energia ma non sanno bene come dosarla mentre i senior sanno gestirsi meglio e cosa fare nei vari momenti della partita, così è più difficile ma sicuramente più divertente."

Nei prossimi due anni qui a Rimini non solo giocherai, ma avrai una casa e studierai. Che periodo sarà per la tua crescita tecnica e personale? Cosa ti piacerebbe migliorare?

"Sarà abbastanza importante perchè è il primo anno e devo capire bene come funziona tutto, spero di avere un'opportunità di farmi vedere: alla fine dei due anni vedrò cosa succederà, ma sicuramente Rimini è un bel palcoscenico dove mettermi in mostra. Mi piacerebbe migliorare il mio livello di concentrazione, ad esempio a volte protesto con gli arbitri e su questo dovrò sicuramente cambiare atteggiamento, mentre tecnicamente voglio migliorare sotto tutti i punti di vista perchè ho ancora tanta strada da fare."