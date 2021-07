Tennis, trofeo 'Envikem': esordio ok sui campi di casa per Fulvia Pellini

Sport

Repubblica San Marino

12:58 - 25 Luglio 2021

Primi match sui campi del Circolo Tennis Cicconetti per il torneo nazionale Open femminile, il trofeo “Envikem”, dotato di 1500 euro di montepremi. E’ la seconda edizione del torneo vinto l’anno scorso dall’argentina Paula Ormaechea e che anche quest’anno si presenta al via con un ottimo cast di partecipazione. Al momento sono 37 le giocatrici iscritte, ma le big hanno tempo fino a martedì prossimo alle 12 per dare la loro adesione e sicuramente nei prossimi giorni il cast diventerà ancora più numeroso e qualitativo. Tra le 2° categoria che hanno già assicurato la presenza la 2.3 Anastasia Piangerelli, la 2.6 riminese Marta Lombardini (Tc Viserba), la 2.7 Asia Bravaccini (Tennis Villa Carpena) e le 2.8 Olimpia Bergonzoni (Tc Faenza), Anita Picchi (Tennis Villa Carpena) e la giovanissima santarcangiolese Sveva Azzurra Pansica, allieva della Galimberti Tennis Academy, tra le giocatrici di casa da seguire la 3.1 Giorgia Benedettini, le 3.3 Veronica Tosi e Lucrezia Vagnini, le 3.4 Alice Belli e Ludovica Tosi e la 3.5 Manuela Benedettini. Esordio vincente di Karina Correa Moran (Ct Casalboni), Fulvia Pellini (Ct Cicconetti), Francesca Sistu e Jessica Barbieri (Ct Venustas).

Primo tabellone, 1° turno: Karina Correa Mirella Moran (Nc)-Nancy Cooklin (Nc) 6-2, 6-0, Fulvia Pellini (Nc)-Monica Rossi (Nc) 5-7, 6-2, 10-7, Francesca Sistu (Nc)-Susi Molinario (4.6, n.2) 6-4, 5-7, 12-10. Secondo tabellone, turno di qualificazione: Jessica Barbieri (4.1, n.3)-Chiara Pagliarani (4.1) 7-5 e ritiro.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Alessandro Tosi.

Il calendario del Circolo Tennis Cicconetti da qui alla fine della stagione è ricchissimo. Dal 7 agosto scatta infatti il torneo nazionale di 3° maschile (limitato al 4° gruppo), poi a seguire il trofeo “Envikem” maschile dotato di ben 4.500 euro di montepremi e il Veterani Over 45-55 e Lady 40.