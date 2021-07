Balli e assembramenti: Byblos e Malindi chiusi per cinque giorni

Cronaca

Misano Adriatico

| 12:47 - 25 Luglio 2021

Chiusi Byblos e Malindi.

I carabinieri della compagnia di Riccione hanno svolto nella notte tra sabato e domenica numerosi controlli sia nelle vie principali della Perla, attraverso presidi fissi in viale Dante e Piazzale Roma, sia all’interno dei locali dove si continua a registrare la totale inosservanza delle disposizioni che vietano l’attività di discoteca.



Infatti, a Misano Adriatico, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto alla sanzione con contestuale chiusura della discoteca Byblos, al cui interno si stava svolgendo una serata di ballo e divertimento senza la minima presenza di distanziamenti o mascherine.



Altrettanto hanno riscontrato i carabinieri a Cattolica, dove ad essere sanzionata è stata la discoteca Malindi. Anche in questo caso tra ragazzi sui tavoli e assembramenti in pista, nessuna norma anti covid è stata tenuta in considerazione ed è cosi scattata la sanzione e la chiusura per 5 giorni.