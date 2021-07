Al via la tredicesima edizione di Riccione Estate Danza

Eventi

Riccione

| 11:47 - 25 Luglio 2021

Riccione Estate Danza.

Arrivano da tutt’Italia con una valigia carica di vitalità ed energia, sono i ballerini di Riccione Estate Danza che raggiungono la Perla Verde guidati dalla loro grande passione.

Giunto alla sua tredicesima edizione RICCIONE ESTATE DANZA in programma dal 26 al 29 luglio 2021, organizzato da Idea_Cruisin’ con il Patrocinio del Comune di Riccione e la collaborazione di Costa Hotels e Federalberghi Riccione, è l’evento estivo di riferimento per i danzatori che scelgono la formazione di grande prestigio per accrescere e sviluppare il loro talento alla scoperta di nuovi e sempre più importanti orizzonti.



“L’entusiasmo con cui è stato accolto l’evento ha superato le nostre aspettative - dichiara Ennio Tricomi di Cruisin’ - e questo, oltre a renderci molto orgogliosi, ci racconta che abbiamo saputo interpretare il desiderio dei giovani ballerini di investire in un percorso di studio di grande qualità. Il momento è ancora molto complesso dal punto di vista sanitario e tutto il nostro impegno è rivolto a garantire ai partecipanti giornate spensierate e ricche di attività, nel massimo rispetto di tutte le normative”.



Nelle ampie sale del Palazzo del Congressi di Riccione sono in programma due percorsi di studio che vedono protagonisti 28 coreografi ed insegnanti del panorama nazionale ed europeo.

WE DANCE è rivolto ai ballerini più giovani (under 14) che ogni giorno hanno in programma lezioni di danza classica, modern, contemporanea e hip hop, e laboratori che hanno l’obiettivo di creare una vera e propria performance video.

Quattordici coreografi di grande esperienza e prestigio guidano i ragazzi in un percorso che coniuga studio e divertimento: Federica Guerra, Simone Stella, Ilenia Serinelli, Michela Bulgarelli, Barbara Meli, Ketty Doglioli, Antonio Carrasco, Mattia Del Vecchio, Alessia Goldoni, Alessia Molinari, Tarek, Mirko Paparusso, Barbara Ante, Vittoria Markov.



RED è il percorso di formazione rivolto ai ballerini più grandi che prevede un ampio programma di lezioni di danza classica, modern e contemporanea. Sono quattordici i docenti presenti di grande professionalità e competenza, volti molto conosciuti e amati dai ballerini. Tra questi:



Veronica Peparini da diversi anni giudice, coreografa ed insegnante della più famosa accademia televisiva d’Italia “Amici di Maria De Filippi”, importante influencer del settore con oltre un milione di followers; Andreas Muller ballerino professionista tra i più amati della scena danza televisiva, vincitore della sedicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, protagonista di eccezionali performance nei più importanti festival in Europa; Sebastian Melo Taveira protagonista di una straordinaria stagione come interprete principale dello spettacolo “Magic Mike” a Londra e Berlino. Ballerino professionista di Amici, vincitore di una edizione dell’Mc Hip Hop Contest è un influencer con 613 mila followers su Instagram: Michael Cassan docente nei corsi di studi più prestigiosi di Parigi, come Studio Harmonic, punto Heart and The International Academy of Dance.



L’elenco dei coreografi e testimonial di RED continua con personaggi di grande spessore, rappresentanti della cultura e dell’arte, che illuminano la scena della danza nazionale, come: Simonetta Vaccara Reynaud, Vanessa Negrini, Macia Del Prete, Francesca Frassinelli, Francesco Gammino, Barbara Ante; Michela Bulgarelli, Mirko Paparusso, Giordano Orchi.



La serata di giovedì 29 luglio dalle ore 21.00 in Piazzale Ceccarini è interamente dedicata allo spettacolo con il concorso DANCEXPERIENCE che vede esibirsi i migliori talenti nazionali nella ricerca interpretativa e coreografica della danza classica, moderna e contemporanea.



La giuria è formata dai professionisti, docenti e coreografi di Riccione Estate Danza 2021 e vede la partecipazione speciale di Oriella Dorella, una delle più amate figure del balletto internazionale. Artista versatile, ricca di sensibilità e dotata di una tecnica rigorosa Oriella Dorella diplomatasi nel 1969, entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, divenendo prima solista nel 1972, poi prima ballerina nel 1977 ed infine étoile nel 1986.



Per tutte le info CRUISIN’ tel 059225940 prenotazioni@cruisin.it

www.riccioneestatedanza. com



Riccione Estate Danza, forte del suo consolidato riconoscimento nel settore, torna con un’energia rinnovata, un impegno più ampio e condiviso ed uno sguardo progettuale al futuro grazie alla compartecipazione di APT Servizi Emilia Romagna e all’inserimento nel cartellone di Riviera Danza 2021, manifestazione di sistema che coinvolge i comuni costieri della Romagna promossa da APT Emilia Romagna e Visit Romagna.