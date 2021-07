Anche a Rimini si è scesi in piazza contro il Green pass

Attualità

Rimini

| 10:22 - 25 Luglio 2021

La manifestazione a Rimini.

Manifestazioni in tutta Italia ieri per dire "No Green Pass". In centinaia anche a Rimini, in piazza Tre Martiri, hanno aderito alla mobilitazione lanciata attraverso un tam-tam su social e canali Telegram contro quella che senza mezzi termini è stata definita "dittatura" con tanto di paragoni al nazismo. In tutta Italia tra la folla pensionati, artigiani, lavoratori dipendenti. Anche alcuni ristoratori preoccupati per le ricadute economiche per l'obbligo del green pass che scatterà il 6 agosto. Da Aosta a Ragusa, da Lecce a Pordenone, sono state un'ottantina le città italiane in cui è scesa in piazza la galassia negazionista.



