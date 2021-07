Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:36 - 25 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Un uomo di 43 anni è stato ferito gravemente con un arma da taglio nella notte a Bellaria Igea Marina. L'aggressione sarebbe avvenuta intorno all'una e mezza in viale Pinzon, all'altezza del civico 34. L'uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato poi soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale di Cesena con un codice di massima gravità. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine. Seguiranno aggiornamenti.