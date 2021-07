Calcio, la Juve regola il Cesena 3-1. In campo anche i baby Guerra, Manuel Bernardi ed Edoardo Bernardi

Sport

Cesena

| 20:32 - 24 Luglio 2021

Da sinistra Edoardo Bernardi, Pietro Guerra ed Elia Benedettini.

La Juventus ha regolato 3-1 il Cesena nella prima uscita stagionale. I bianconeri sono imbottiti di giovani e di seconde linee, senza i big Ronaldo e Morata (in vacanza post-Europeo) e nemmeno con Dybala, fermato da un affaticamento muscolare, ma si comincia a rivedere la mano dell'allenatore livornese. Fuori anche Fagioli, Frabotta e l'ex Rimini Di Pardo per motivi disciplinari.

Il primo gol della nuova stagione è del classe 2002 De Winter, dopo il raddoppio di McKennie è Cristian Shpendi, uno dei giovani talenti del club cesenate in ritiro con la prima squadra (un attimo prima aveva costretto Perin alla respinta) ad accorciare momentaneamente le distanze.

Nella ripresa in campo da subito nelle file del Cesema con il n. 15 il baby di Novafeltria Pietro Guerra classe 2003 che si posiziona come esterno destro di difesa contrapposto a De Sciglio. In campo con il n. 20 l'attaccante Manuel Bernardi, classe 2002. Tra i pali si sistema il nazionale samamrinese Elia Benedettini classe 1995. Al 65’ con la maglia n.16 entra Edoardo Bernardi di Pietracuta. Poco dopo il terzo gol Juve di di Soulè con deviazione di Lepri che alza la parabola e la rende imprendibile per Benedettini.

Il tabellino

Juventus (4-3-3): Perin; De Winter, Dragusin, Rugani, De Sciglio; McKennie, Ranocchia, Miretti; Soulé, Pjaca, Felix Correia. All. Allegri. (Pinsoglio, Israel, Demiral, Aké, Peeters, Rafia, Brighenti, Marques, Hajdari, Mulé, Leone, Stramaccioni, Clemenza, Compagnon).

Cesena (4-3-3): Nardi; Adamoli, Gonnelli, Ciofi, Candela; Nannelli, Ilari, Ardizzone; Zecca, Caturano, Shpendi. All. Viali. (Benedettini, Lepri, Bolognesi, Guerra, Bernardi E., Berti, Boriani, Zanni, Bernardi M., Fabbri, Francesconi, Ricci).

Arbitro: Ricci di Firenze