Calcio, la Fya Riccione sarà allenata da Mirko Taccola. Un successo il Sassuolo Camp

Sport

Rimini

| 16:49 - 24 Luglio 2021

Mentre in casa Fya Riccione (Eccellenza) si lavora alla rosa della prima squadra che sarà allenata da Mirko Taccola, ex giocatore tra le altre squadre di Inter e San Marino - si è in attesa della conferma ufficiale - con cinque allenamenti settimanali, si chiude con un grande successo di partecipazione il primo Sassuolo Camp di Riccione. Settanta ragazzi, 8 istruttori, 1 fisioterapista e 9 sedute di allenamento sono i numeri della settimana vissuta all'insegna del divertimento attraverso la metodologia di allenamento dello staff del settore giovanile del Sassuolo Calcio. L'iniziativa nasce all'interno del progetto "Generazione S" che vede la Fya Riccione tra le prime tre società affiliate in Italia: al centro una serie di opportunità formative per i propri tesserati attraverso un periodico e continuo confronto e scambio con lo staff neroverde.

La giornata tipo ha visto i partecipanti vivere "una settimana da serie A" dalla mattina al tardo pomeriggio attraverso le sedute di allenamento, la condivisione del momento del pranzo ed anche delle ore dedicate interamente alla socializzazione. Una vera e propria squadra capitanata dai responsabili tecnici Domenico Di Gesù e dall'ex portiere Luca Mondini che si è occupato dei giovani numeri uno. Già al momento della consegna finale degli attestati di partecipazione la macchina organizzativa della Fya Riccione si è già messa in moto per riproporre il prossimo anno il Sassuolo Camp a Riccione. Nel mezzo c'è una stagione sportiva da vivere insieme ai neroverdi per far crescere ulteriormente la società riccionese.