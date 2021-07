Tokyo 2020, a San Marino la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:43 - 24 Luglio 2021

Lonferini di fianco Vezzali.



I Capitani reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini, insieme al segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e ai vertici del Comitato olimpico nazionale Sammarinese, hanno incontrato sabato mattina all’hotel Imperial di Tokyo la sottosegretaria italiana allo Sport Valentina Vezzali.



L’incontro, confidenziale e disteso, si è rivelato utile per discutere della partecipazione olimpica delle reciproche delegazioni e per confrontarsi sul momento dello sport in Italia e a San Marino. Non è mancato un riferimento alla situazione attuale e ai problemi causati dalla pandemia con le questioni legate agli accessi agli impianti sportivi da parte dei tifosi e ai rischi che corrono atleti e addetti ai lavori. Si è parlato della crescita di San Marino che si presenta al via delle gare con una delegazione di alto profilo e della sfida fra la punta di diamante sammarinese, Alessandra Perilli, e la portabandiera italiana Jessica Rossi oltre che di nuove discipline come il basket 3x3 (del cui torneo la delegazione sammarinese ha seguito in mattinata alcune gare) e delle opportunità che si profilano anche per i Piccoli Stati.



Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport): “E’ stato un incontro cordiale, informale ma proficuo. Si è discusso di collaborazione, futuro, temi purtroppo attuali quali i rischi legati alla pandemia e l’accesso all’impiantistica sportiva da parte dei tifosi. E’ stata l’occasione per parlare anche di sinergie per la crescita di atleti e collaborazione nell’ambito della preparazione alle prossime edizioni dei Giochi Olimpici”.



I Capitani e il segretario avevano visitato alcuni impianti e seguito diverse competizioni, in serata hanno cenato con la delegazione del CONS (ad esclusione degli atleti che restano “in bolla” all’interno del Villaggio Olimpico). Domenica il rientro dei capi di Stato e delle istituzioni a San Marino.