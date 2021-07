FOTO Rimini premia i suoi studenti più bravi: cerimonia per 174 super diplomati, 22 con lode

| 16:11 - 24 Luglio 2021



Nel suggestivo scenario di Castel Sismondo all'interno della piazza Francesca da Rimini, la vicesindaca Roberta Frisoni e l'assessore ai servizi educativi del Comune Mattia Morolli hanno incontrato questa mattina i super maturi riminesi.



Un momento importante per condividere la gioia di un ottimo risultato, congratularsi e premiare gli studenti riminesi che hanno ottenuto il massimo dei voti, 100/100, nel corso degli ultimi esami di maturità. Ad ottenere il prestigioso riconoscimento sono stati 174 studenti riminesi, 22 dei quali con la lode (in allegato elenco e nomi divisi per scuole).

In un passaggio del suo saluto di ringraziamento, Morollli ha ricordato che “il futuro che vi attende ha radici forti in un passato fatto di tante esperienze. Non dimenticate mai che una classe, come una comunità, sta in piedi nelle diversità. E allora non lasciate indietro nessuno dei vostri compagni, a ognuno di loro siate grati, perché è anche grazie a ognuno di loro se da domani potrete dire la vostra. È l’esperienza della vostra vita che, al pari della conoscenza delle materie, avrete l’occasione di portare, con orgoglio, nelle università che vi attendono. L’augurio che vi faccio è proprio questo, vivere questa maturità come un’esperienza di vita plurale e collettiva, nessuno escluso". Al momento di premiazione hanno partecipato anche diversi famigliari dei giovani supermaturi.