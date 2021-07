Baseball, San Marino: prima sconfitta stagionale a Godo: 4-0

Sport

| 14:39 - 24 Luglio 2021

Il manager Doriano Bindi.

Finisce con una sconfitta la gara d’esordio nel girone di ritorno della Poule Scudetto. Il primo ko stagionale arriva a Godo, dove la squadra locale s’impone 4-0 al termine di un match nel quale San Marino ha lasciato in base 12 uomini e ha commessi errori pesanti nei momenti importanti. Il vincente è l’ex Galeotti, perdente Nicola Garbella.

LA CRONACA. Nei primi tre inning l’attacco sammarinese spinge ma non concretizza. Al 1°, con uomini agli angoli (doppio di Tromp più avanzamento, poi base a Celli) e un out, la battuta di Angulo finisce in doppio gioco. Al 3°, con le basi piene e un solo eliminato, la battuta di Celli è sfortunata e finisce direttamente nel guanto di Galeotti, che assiste prontamente in terza cogliendo fuori base Morresi: doppio gioco.

Al 5° la partita gira. Nella parte alta, con due out e uno in base, la volata di Celli è presa al muro da Meriggi. Nella parte bassa invece Godo segna. Sul monte c’è il cambio tra Luca Di Raffaele e Nicola Garbella: Sabbatani indovina subito un singolo, mentre sul successivo bunt di Bucchi, Ferrini sceglie di tirare in seconda, ma non c’è l’eliminazione. Ancora un bunt per Godo con Galli, ma di nuovo tutti salvi con tiro in seconda. Luca Servidei è colpito per l’1-0 di Godo, Gelli è eliminato al piatto, Albert tocca il singolo del 2-0 e la rimbalzante di Meriggi scrive a tabellone il 3-0.

Al 6° buona occasione per tornare subito sotto ma, con un out e le basi piene (base a Giovanni Garbella, doppio di Sechopoulos e base a Epifano), l’attacco non riesce a segnare.

Nella parte bassa del 7° Godo fa 4-0 con il singolo di Meriggi che porta a casa Gelli (doppio). Per San Marino è la classica giornata no: all’8° l’attacco finisce in doppio gioco e al 9° non bastano i due uomini in base (quattro ball a Morresi e singolo di Albanese) con nessuna eliminazione per segnare.

Per San Marino si ferma a 18 la striscia di vittoria in stagione. Nel sabato sera di Serravalle, però, c’è subito l’occasione per rifarsi. Gara2 con Godo è in programma alle ore 20. Forza ragazzi!

GODO – SAN MARINO 4-0

SAN MARINO: Tromp es (1/3), Ferrini 3b (0/3), Celli ec (0/4), Angulo 2b (0/4), G. Garbella ed (0/2), Sechopoulos 1b (2/4), Epifano ss (1/3), Morresi dh (0/2), Albanese r (2/4).

GODO: L. Servidei ss (1/4), Gelli dh (1/5), Albert es (1/3), Meriggi ed (1/4), Tanesini ec (0/3), M. Servidei 3b (0/3), Sabbatani r (2/4), Bucchi 2b (0/3), Galli 1b (1/3).

SAN MARINO: 000 000 000 = 0 bv 6 e 3

GODO: 000 030 10X = 4 bv 7 e 1

LANCIATORI: Lu. Di Raffaele (i) rl 4, bvc 1, bb 2, so 7, pgl 0; N. Garbella (L) rl 2.1, bvc 4, bb 2, so 2, pgl 1; Mazzocchi (f) rl 1.2, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 0; Galeotti (W) rl 5.1, bvc 4, bb 6, so 4, pgl 0; Focchi (r) rl 0.2, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0; Piumatti (S) rl 3, bvc 2, bb 2, so 3, pgl 0.

NOTE: doppi di Tromp, Sechopoulos e Gelli.