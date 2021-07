Tennis, al Ct Venustas vincono Alberto Bezzi e Sara Aber

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:37 - 24 Luglio 2021

I finalisti dell'Under 16 maschile.

Proseguono le finali e quindi continuano a laurearsi i vincitori nel torneo nazionale giovanile del Circolo Tennis Venustas. Nell’Under 16 maschile vittoria di Alberto Bezzi. Il portacolori del Ct Conselice, allievo di Tennix, era accreditato alla vigilia della seconda testa di serie ed ha messo in fila Lorenzo Ossani (n.3) in semifinale per 6-1, 6-4 ed in finale Alessandro Manco (n.1), portacolori del Ct Cesenatico, per 6-4, 2-6, 10-5. Nell’Under 16 femminile finale tra due giocatrici del Ct Zavaglia, allieve della Ravenna Tennis Academy. Ha vinto Sara Aber (n.2) in finale su Ekaterina Cazac per 3-0 e ritiro. Semifinali: Cazac-Matilde Morri (n.1) 6-0, 6-1, Aber-Aurora Lombardi 3-6, 6-4, 11-9.