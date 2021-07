Algida Park, la nuova attrazione sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:58 - 24 Luglio 2021

Algida Park.

Bellaria Igea Marina continua a proporre nuove esperienze di divertimento per l’estate 2021, seguendo il claim “flower mood” ormai sinonimo di rinascita, allegria e intrattenimento. A partire da questo sabato, 24 luglio è in arrivo sulle spiagge di Bellaria Igea Marina, Algida Park: una nuova spettacolare attrazione rivolta a bambini e ragazzi. Un gioco gonfiabile di 250 mq che rappresenta un’attrazione unica in Italia. Algida Park sarà posizionato a Bellaria Igea Marina tra gli stabilimenti balneari 72 e 75 e sarà attivo ogni giorno dalle ore 18.00 alle 23.00, a disposizione dei piccoli turisti e dei bambini dei centri estivi di Bellaria Igea Marina.

Un ritorno dal pomeriggio al mare o una serata alternativa, giocando in spiaggia in una maniera nuova, divertente e particolare: questo è lo spirito di Algida Park, che sceglie Bellaria Igea Marina come unica destinazione 2021.

Come accedere all’Algida Park? Semplice: per i ragazzi dei centri estivi di Bellaria Igea Marina l’ingresso sarà gratuito su richiesta da farsi a Fondazione Verdeblu mentre i turisti potranno accedervi grazie a convenzioni presenti presso i punti vendita del prodotto Algida. Il progetto nasce da un’idea dell’Agenzia Milanese 7Events in collaborazione con Fondazione Verdeblu in una Estate 2021 che vede Bellaria Igea Marina in grande crescita e rappresenta una volta in più l’attenzione della Località verso l’offerta e l’accoglienza turistica.

Anche questa nuova iniziativa sottolinea il desiderio forte di tornare a godere delle meritate vacanze, strizzando l’occhio alla sicurezza ed alle normative vigenti sul tema.