Calcio Eccellenza, la Savignanese tessera l'attaccante 2001 Benincasa

| 18:08 - 23 Luglio 2021

Simone Benincasa, attaccante classe 2001.

La Savignanese ha tesserato Simone Benincasa, attaccante classe 2001 che andrà a rinforzare il reparto offensivo gialloblu nel prossimo campionato. Il giovane attaccante, dopo alcuni anni nel settore giovanile del Bologna, lo scorso hanno ha disputato il campionato di Serie D con la maglia del Corticella. “Un profilo giovane e di grandi prospettive che siamo sicuri si farà apprezzare assieme alla squadra che stiamo allestendo per il prossimo campionato” spiega la società.

Il Cervia annuncia quattro pedine. Ritorna dopo un anno sul Titano, più precisamente al Fiorentino, il centrocampista del 2000 Enrico Candoli. Sempre un millenials, compirà 21 anni il prossimo ferragosto, è Leonardo Merloni. Duttile difensore ha giocato due stagioni al Rumagna poi Gambettola in Promozione, mentre nella passata annata era in forza al Sala. Terzo colpo, Filippo Mancini, attaccante del 1998. Esce dal vivaio del Bakia con cui gioca in Promozione. Nel 2017 passa al Granata con cui gioca due campionati in Prima Categoria. Dopo di che sale in Promozione e veste la casacca del Sant'Ermete. Nell'ultima stagione è stato tesserato nella Vis Novafeltria. Infine ecco Mattia Benini, giovane punta classe 1999. Dopo 23 centri con la casacca della Juniores Regionale della Savignanese durante la stagione 2016/17, Mattia si è trasferito al Forlimpopoli, compagine da cui proviene e con la quale ha affrontato gli ultimi quattro campionati di Prima Categoria, comprese purtroppo le ultime due annate terminate anzitempo a causa della pandemia di Covid-19.



