Un dipendente con il Covid, riapre il Barrumba dopo i test su tutto il personale

| 17:28 - 23 Luglio 2021

Dopo la chiusura forzata (seppur volontaria) per via di una positività rilevata tra i dipendenti, riapre questa sera il locale Barrumba sul lungomare Murri a Rimini.



Porte chiuse per due giorni, una scelta dei titolari per consentire il tracciamento di tutto il personale, in modo da poter accertare che il virus non fosse già circolato all'interno del resto dello staff infettando altre persone. Quando poi si è avuto l'esito dei tamponi di tutti e si è scoperto che l'unico contagiato si era già messa in isolamento fiduciario, è rientrato l'allarme. La scelta di riaprire, come anche quella - responsabile - di chiudere, è stata comunicata ai propri clienti tramite un post su Facebook.