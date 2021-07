A Rimini ad ottobre Fattore R, il Romagna Economic Forum

Attualità

Rimini

| 16:59 - 23 Luglio 2021

Il premio Nobel per l'Economia 2001, Micheal Spence. Foto Ansa.

Approda a Rimini, per la prima volta, 'Fattore R', il 'Romagna Economic Forum'. La kermesse - giunta alla sua quinta edizione e in programma il 15 ottobre prossimo - andrà in scena al 'Grand Hotel' e vedrà come ospite d'onore il premio Nobel per l'Economia 2001, Micheal Spence, con l'ambizione di chiamare a raccolta imprese, istituzioni, associazioni di categoria su' temi chiave per la crescita della Romagna in un'ottica locale ma con lo sguardo aperto al contesto nazionale e mondiale. Nelle edizioni passate hanno preso parte a 'Fattore R' i premi Nobel per l'economia Joseph Stiglitz ed Eric Maskin, insieme a personaggi di primo piano nel panorama nazionale e internazionale come l'economista francese Jean-Paul Fitoussi e l'attuale Ministro Enrico Giovannini, gli economisti Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Cottarelli e Veronica De Romanis, insieme a numerose altre personalità dell'imprenditoria e del mondo accademico. Cinque i focus previsti nella quinta edizione: Qualità della vita; Territori del futuro; Green Life; Mobilità sostenibile; New Agricolture.