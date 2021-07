Coronavirus Emilia Romagna: +474 nuovi positivi, nessun decesso e scendono le rianimazioni

Attualità

Emilia Romagna

| 16:39 - 23 Luglio 2021

Sono 474 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna su 21 mila 511 tamponi eseguiti, con un'incidenza del 2,2%. Di questi, 116 sono asintomatici e tra i nuovi positivi 156 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 192 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

Rimini è la provincia con più casi nuovi (78), seguita da Bologna (76) e Piacenza (56); poi Modena (50), Reggio Emilia (47), Parma (46), Ravenna (31), Ferrara (25). Quindi Cesena (29) e Forlì (24) eil Circondario Imolese (24).

I malati effettivi sono 3906 (+396), in virtù anche di 78 nuove guarigioni. Il 97% del totale sono a casa per sintomi lievi o assenti. Non si registrano nuovi decessi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-3 rispetto a ieri), 144 quelli negli altri reparti Covid (+5).



Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. In tutto sono state somministrate complessivamente 4.738.641 dosi, di cui 2 milioni 112 mila 10 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.