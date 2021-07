Volley femminile, l'Idea Volley libera coach Luca Nanni: guiderà Benevento in serie B2

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:04 - 23 Luglio 2021

Il coach Luca Nanni lascia l'Idea volley Bellaria per Benevento in serie B2.

La società dell'Idea Volley lascia libero l'allenatore Luca Nanni che diventerà coach del Benevento in serie B2 femminile. Il tecnico cesenate, che è stato per due stagioni la direzione tecnica femminile nonchè allenatore della prima squadra e di alcune formazioni giovanili, lascia per seguire le sue ambizioni e proseguire il suo percorso di crescita afferontando una nuova sfida professionale.

Sulla panchina della prima squadra femminile arriverà, quindi, un nuovo tecnico che aprirà una nuova pagina della pallavolo bellariese. Sarà ufficializzato nei prossimi giorni dalla stessa società.

«A nome mio personale, dello staff tecnico e dirigenziale – ha detto il presidente Riccardo Pozzi – ringrazio Luca per la professionalità dimostrata, per le sue capacità tecniche ed umane nonchè per l’amicizia che ha sempre dimostrato a tutto il nostro movimento pallavolistico. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro che ovviamente cercheremo di proseguire nei prossimi anni seguendo le linee guida da lui tracciate. Siamo sicuri che Luca, anche nella nu dove sicuramente porterà la propria passione, professionalità e capacità.Contiamo di ritrovare Luca ogni volta che avrà piacere di varcare le porte del PalaBim».

“Il ringraziamento va alla società – sono le parole di Nanni – per questo ulteriore attestato di disponibilità e di stima nei miei confronti, alla città, a tutti i tifosi e a tutti i collaboratori con cui ho lavorato in questi due anni qui a Bellaria. Spero che sia un arrivederci. La commozione sta nel fatto che, dopo avere dato anima, corpo e cuore a Ravenna e al club in questo lungo periodo, matura il distacco, ma questo è dove ci porta la vita e la carriera: è capitata una grande opportunità che richiedeva una decisione pressoché immediata”.

Contemporaneamente la società continua a sondare il terreno per costruire solide basi che possano consentire di disputare la Super Lega anche il prossimo anno.