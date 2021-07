Metromare Rimini-Riccione, in corso il collaudo dei mezzi elettrici: atteso il nulla osta

Attualità

Rimini

| 15:16 - 23 Luglio 2021



Le prove sui mezzi e sulla linea di Metromare, iniziate giovedì scorso, si sono concluse ieri con la necessità di ulteriori verifiche tecniche al fine di ottenere il nulla osta definitivo per la messa in esercizio dei nuovi veicoli. Sono state giornate molto impegnative per la commissione ministeriale e per i tecnici di Start, PMR e della Provincia che hanno assistito ai collaudi. Le prove di tensione applicata sui primi mezzi sono state superate ed hanno avuto esito positivo. Le prove di immissione in linea, invece, hanno messo in luce alcuni aspetti che richiedono un approfondimento e un ulteriore verifica. La commissione pertanto, appena possibile, e soprattutto dopo aver risolto le criticità emerse sugli Exqui City 18 T della ditta Van Hool, tornerà a Rimini per completare i collaudi affinché i veicoli possano essere immessi in linea sul tracciato di Metromare. Nell’auspicio che i tempi di attesa per il nuovo collaudo siano quanto più possibile brevi, il servizio di Metromare prosegue regolarmente.