Week end ricco di eventi a Misano Adriatico

Eventi

Misano Adriatico

| 13:40 - 23 Luglio 2021

Sabato sera è in programma il concerto dei Moka Club.

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport, dello spettacolo e del divertimento, quello che si apre oggi a Misano Adriatico. Oltre al tradizionale programma del venerdì, con la Portovida sul Lungo Darsena di Portoverde e l’animazione al Parco del Sole di Misano Brasile, sabato e domenica entrerà nel vivo il Misano Basketball Festival. Al Centro sportivo Rossini di Misano si svolgeranno le Finali regionali 3×3 organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro-Emilia-Romagna per le categorie Under 18, 16 e 14 Silver e Gold. Nell’ambito dell’iniziativa curata dall’associazione Misano Pirates, domani sera alle ore 21:30, in piazza della Repubblica, andrà in scena il talk show Campioni. Storie di basket e di passioni con la partecipazione di tre stelle della storia del basket italiano: Walter Magnifico, Marco Bonamico e Renzo Vecchiato. Conduce la voce di Radio Deejay Chicco Giuliani.



Non solo sport però. A Villaggio Argentina, con l’organizzazione del locale Comitato Cittadino, andrà in scena la Festa d’Estate. Sabato sera è in programma il concerto dei Moka Club, una delle più apprezzate band di Disco Music anni '70 e ’80. La domenica, invece, sarà all’insegna del rock con la BDA, la Vasco Rossi Tribute Band che porterà sul palco Claudio Golinelli “Il Gallo”, bassista di Vasco dal 1984.



Dalle ore 19:00 saranno attivi stand gastronomici. È necessaria la prenotazione al numero 3465932157.

Se la musica sarà protagonista a Villaggio Argentina, lo spettacolo non mancherà nemmeno sulla spiaggia di fronte al Parco Mare Nord dove domani sera, alle 23:00, verrà recuperato lo show pirotecnico rinviato causa maltempo sabato scorso.