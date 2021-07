Santarcangelo: lavori alla rete del gas in alcune vie del centro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:31 - 23 Luglio 2021

Tecnico al lavoro.

Avranno inizio lunedì 26 luglio una serie di interventi alla rete del gas in alcune vie del centro, che saranno pertanto soggette a limitazioni alla viabilità e alla sosta.



I lavori – che permetteranno fra l’altro l’allaccio della rete di distribuzione alla scuola Pascucci – dureranno alcune settimane. L’intervento interesserà via Ludovico Marini, un tratto di via Verdi e via Giordano Bruno. Un altro intervento alla rete del gas è invece previsto in via Porta Cervese, a ridosso di via Andrea Costa.