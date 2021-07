Verucchio: la nuova Piazza Malatesta piace alle associazioni di categoria

Ambiente

Il progetto di riqualificazione di Piazza Malatesta riceve il plauso delle associazioni di categoria. Dopo la presentazione in Comune a Verucchio, Giovanna Giusto di Confcommercio e Massimo Berlini di Confesercenti esprimono “pieno apprezzamento per un intervento che farà della piazza un salotto e porterò ulteriore slancio al turismo e alle attività che vi si affacciano”



Al tavolo con Massimo Berlini di Confesercenti e Giovanna Giusto di Confcommercio (assente Giovanni Bucci di Cna per un impegno dell’ultimissimo momento), la vice sindaca Sabrina Cenni, la neo assessora a cultura e turismo Linda Piva, l’ingegner Marino Pompili e l’architetto Maurizio Severini che con i colleghi dell’ufficio tecnico ha tradotto nel progetto i desiderata dell’amministrazione. Indicazioni figlie anche di incontri preliminari per raccogliere le esigenze del luogo.



“Lo spirito di fondo di un intervento premiato dalla Provincia e dalla Regione fra quelli sui centri commerciali naturali (ci è stato riconosciuto per tale ragione un finanziamento da 170.000 euro) è rendere quella che è da sempre una strada di passaggio una vera piazza, bella e fruibile da turisti, clienti degli esercizi commerciali ma anche dai residenti. Per questo, abbiamo predisposto una serie di fioriere su entrambi i lati, intervallate da sedute in pietra viva, rastrelliere per biciclette, elementi per garantire la sicurezza dei pedoni ed elementi leggeri su un lato che possano essere rimossi d’inverno quando saranno ripristinati i cinque posti auto o in occasione di eventi per un eventuale palco. Tutto ampliando e in certi casi quasi raddoppiando gli spazi a disposizione delle attività per tavolini esterni, delimitati da elementi di arredo molto gradevoli su cui i cittadini possono sedersi per bere qualcosa e fare aggregazione come oggi non è possibile” ha spiegato lo stesso Severini, fornendo anche la tempistica: “Per non correre rischi, far lavorare le attività tutta l’estate e non andare a collidere con Verucchio Music Festival, Verucchio Calici e le varie manifestazioni abbiamo scelto di aprire il cantiere che prevede anche il rifacimento della pavimentazione a settembre, così da terminare i lavori a marzo 2022”.



“Il progetto, ben definito e articolato, va a valorizzare e a rendere attraente e fruibile il punto nevralgico di Verucchio. Sarà senz'altro un valore aggiunto per le attività commerciali, che potranno usufruire di spazi esterni arredati e in sicurezza ma al contempo sarà il salotto ideale e luogo d'incontro per i residenti del borgo. La predisposizione all'accoglienza e la vivacità di un luogo sono gli ingredienti essenziali per il "Fare commercio" il commento di Massimo Berlini di Confeserecenti.



“Apprezziamo il progetto di riqualificazione, che darà più slancio al turismo e più attrattività al borgo e a tutte le attività economiche del territorio – fa eco Giovanna Giusto, referente di Confcommercio della delegazione di Santarcangelo-Valmarecchia -. Come sappiamo, il bello chiama il bello e questo progetto ha tutto per diventare di forte richiamo. Apprezziamo anche che i lavori siano stati posticipati a fine estate, in modo da permettere alle attività di lavorare senza cantieri aperti tutelandole in questa stagione che arriva in un momento particolarmente difficile per pubblici esercizi e commercio”.