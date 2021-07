Il 28 luglio in Emilia-Romagna la notte azzurra delle piscine

Eventi

Emilia Romagna

| 13:22 - 23 Luglio 2021

La 'Notte Azzurra delle Piscine', vivrà la sua prima edizione mercoledì 28 luglio in 21 impianti dell'Emilia-Romagna. L'iniziativa, organizzata dal coordinamento Piscine Emilia-Romagna, con la collaborazione della Uisp regionale, intende valorizzare il ruolo sociale degli impianti di nuoto al fianco delle persone, per il loro benessere. In 21 diverse località della regione le piscine saranno aperte alla sera, con svariate proposte: dalle cene sociali alle esibizioni sportive, dai corsi di aquagym e zumba ai concerti di jazz, dai corsi di avviamento al nuoto fino al fitness musicale e agli spettacoli del nuoto sincronizzato. Le piscine - spiegano gli organizzatori - sono state messe a dura prova durante la pandemia, con le lunghe chiusure e l'incertezza sulle riaperture che per lungo tempo ha accompagnato soprattutto le piscine al chiuso. Una situazione che ha portato 65 gestori degli impianti di nuoto a organizzarsi, insieme alla Uisp Emilia-Romagna, nel coordinamento Piscine Emilia-Romagna, per ribadire la sicurezza degli impianti e interagire con le istituzioni regionali e nazionali per gestire il delicato processo di riapertura delle strutture la cui chiusura ha generato conseguenze importanti sul lavoro, sull'economia e sulla salute delle persone.