Ciclismo: 11.000 gli iscritti alla 'Nove Colli' 2021 

| 13:13 - 23 Luglio 2021

Un immagine di una passata edizione prima della partenza.

Sono 11.000 i cicloamatori iscritti all'edizione 2021 della Nove Colli che si correrà il prossimo 26 settembre. Si tratta, spiegano gli organizzatori, di "una partecipazione che va oltre ogni più rosea aspettativa. e che vede anche una folta rappresentanza straniera con 1.354 ciclisti in arrivo da oltreconfine. Nel dettaglio dei 10.661 iscritti, 9.942 sono uomini mentre 719 sono donne. Il corridore più giovane iscritto è Roberto Marotta che compirà 18 anni a dicembre mentre il più anziano è Urbano Parducci che arriva da Milano e ha 84 anni. "Il numero delle iscrizioni credo che sia un grande attestato di stima per tutta la Fausto Coppi e per tutti i volontari che lavorano alla Nove Colli - osserva in una nota Andrea Agostini, presidente della Fausto Coppi - c'è voglia di tornare sulle nostre strade dopo un anno di pausa e c'è fiducia nella nostra organizzazione e nelle nostre misure di sicurezza. Di questo ne siamo felici e anche orgogliosi, e - conclude - siamo al lavoro affinché la Nove Colli sia la festa a cui tutti siamo abituati da sempre".