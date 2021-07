Sabato 24 torna a San Giovanni in Marignano la "Notte dei Talenti"

Eventi

San Giovanni in Marignano

23 Luglio 2021

I presentatori Giacomo Ubaldi e Dario Casali.

Dopo il successo delle scorse edizioni, l’associazione Pro Loco San Giovanni in Marignano torna a presentare la tanto attesa serata della ‘Notte dei Talenti’. L’evento si svolgerà con il patrocinio e la collaborazione del comune di San Giovanni in Marignano e della Regione Emilia-Romagna, sabato 24 luglio presso l’Arena Spettacoli di San Giovanni in Marignano.



L’associazione – che da sempre si impegna per tutelare e valorizzare il patrimonio della cultura puntando alla promozione turistica del territorio –, porta avanti con entusiasmo questo Festival aperto a tutte le persone dotate di qualità particolari e impazienti di esibirsi, contribuendo così ad una serata che vuole avere come protagonista la spensieratezza e l’allegria.



Per chi non abbia avuto il piacere di assistere alle precedenti edizioni, l’evento si svolgerà con l’esibizione dei concorrenti durante tutta la serata – precedentemente selezionati –, davanti a una Giuria di qualità.



Dopo l’edizione dello scorso anno, in cui la pandemia ha costretto a modificare l’evento in uno “special” con le migliori esibizioni degli anni passati, torna finalmente la gara con ben 11 concorrenti selezionati tra i numerosi che hanno inviato l’iscrizione. Va sottolineata la varietà di talenti che si metteranno in gioco, tra cantanti, comici, atleti e performer ma anche la loro provenienza geografica: molti arriveranno difatti dall’Emilia o dalle basse Marche, dimostrando l’importanza dell’evento anche al di là dei confini provinciali.



Per questa edizione la Giuria è degna di nota, in quanto composta da giornalisti e da professionisti del mondo dello spettacolo: Vania Arcangeli, casting director – promuove attori e comparse in tutta la Romagna -; Luca Pizzagalli, insegnante e collaboratore del Resto del Carlino; Glauco Franca, concorrente della prima edizione e rivelazione di successivi talent televisivi; Arcangela Ricco, rappresentante della Proloco e esperta di talenti locali e Silvia Giorgi, attrice, regista e fondatrice della compagnia “Teatro Cinquequattrini” nonché esperta di comunicazione e di scrittura.



A fine serata il pubblico avrà l’arduo compito di incoronare il vincitore assoluto dell’edizione 2021 della ‘Notte dei talenti’ tra i migliori tre individuati dalla Giuria di qualità.



Un’altra particolarità di notevole interesse sono i premi messi in palio: per il secondo anno oltre ai prodotti locali per i tre classificati, il vincitore riceverà una vera e propria opera d’arte: una scultura in legno realizzato dalle sapienti mani di Francesco Falasconi, scultore virtuoso nonché vincitore della seconda edizione della gara con una fantastica scultura di ghiaccio.



Oltre al già citato Francesco Falasconi, che farà una incursione davvero particolare durante la serata e ci delizierà con le sue abilità manuali, tra gli ospiti ricordiamo Alessandro Piazzolla, attore nonché fondatore del Teatro “Fantàsia”, che ci farà ridere ma anche riflettere con un suo monologo davvero originale.



Riconfermati i bravissimi presentatori delle scorse edizioni, i giovani marignanesi Giacomo Ubaldi e Dario Casali, che durante la serata accompagneranno i concorrenti ma ci stupiranno anche con dei simpatici siparietti assieme alla band “i Cinghios”, composta da Edoardo Andreani, Giacomo Gambuti, Marco Andreani e Luca Tamagnini.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Info: 0541.828124