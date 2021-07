Moto: fino a 23.000 spettatori al giorno per Gp di San Marino 

Sport

Misano Adriatico

| 12:45 - 23 Luglio 2021

MotoGP piloti-poster. Foto snap shot.

Via libera a 23.000 ingressi al giorno per la MotoGp a San Marino dal 17 al 19 settembre. Le decisioni di ieri del Governo, informano gli organizzatori, soddisfano quindi anche i principali protagonisti dell'evento sportivo e rendono possibile aumentare la capienza del 'Simoncelli' al Gran Premio OCTO di San Marino e Riviera di Rimini, nel rispetto delle norme di sicurezza, fino a 23.000 spettatori al giorno in tribuna. Ciò significa l'ampliamento della disponibilità di biglietti a Tribuna E, Tribuna Carro 2 e Tribuna Brutapela 2.



"Lo scorso anno fu bellissimo ritrovare la gente in circuito, quest'anno speriamo si possa fare ancora meglio". Un coro univoco quello dei piloti MotoGP impegnati a inizio settimana nei testi a MWC. "È una bella notizia per le imprese, per lo sport, per tutti - commenta Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica SpA - e ci trova pronti ad applicare le decisioni del Governo. 23.000 posti era un format sul quale avevamo puntato per chiedere un'eventuale deroga". I prati resteranno chiusi, in tribuna saranno rispettate le distanze di un metro. Come lo scorso anno ogni tribuna avrà un parcheggio dedicato e la App MWC indicherà agli spettatori il tragitto per associarlo al biglietto nominativo acquistato e che insieme al green pass consentirà di godere in sicurezza allo spettacolo in pista. Come già organizzato per il Wsbk di giugno verranno allestiti anche i laboratori per la necessità eventuale di tamponi rapidi e al fine di agevolare gli accessi.



Nel programma sportivo (17-19 settembre) si aggiunge una novità: sabato pomeriggio alle 17.15 è in programma anche la gara di Moto3 del FIM CEV Repsol, unica tappa extra spagnola del campionato. Il programma quindi prevede, oltre alle gare delle tre classi del motomondiale, anche due gare del FIM Enel MotoE e appunto l'inedito appuntamento col CEV. Sei gare complessivamente.