Dal 6 agosto obbligo di green pass. Quando e dove serve

| 11:40 - 23 Luglio 2021

Covid-19: certificati verdi digitali.

Dal 6 agosto Green pass obbligatorio per sedersi al ristorante e al bar al chiuso. Servirà anche per i grandi eventi, cinema, palestre e per andare allo stadio. Sarà valido con una dose di vaccino, tampone negativo delle 48 ore prima o per chi è guarito da 6 mesi. Lo prevede il nuovo decreto Covid che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta. La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo bisogna mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea. Restano chiuse le discoteche. Nuovi parametri: la soglia per la zona gialla è al 10% delle terapie intensive e al 15% delle ospedalizzazioni. Lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. A Torino maxiprotesta contro Green Pass e vaccini. Draghi: 'L'appello a non vaccinarsi è appello a morire'.