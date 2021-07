Riccione, spettacolo all'alba con il poliedrico scrittore Gio Evan

Eventi

Riccione

| 11:34 - 23 Luglio 2021

Gio Evan - immagine dal sito gioevan.it.

Sarà il poliedrico Gio Evan, giocoliere di parole e note, scrittore e poeta, performer e cantautore a inaugurare, domenica 25 luglio (ore 5:30, spiaggia libera adiacente alla zona 134) il palinsesto delle Albe in controluce 2021, con un concerto-evento, dedicato al mare, in bilico tra letteratura e musica.

"Gli spettacoli all'alba sono ormai un tratto distintivo dell'estate Sotto il sole di Riccione - ha detto l'assessore al Turismo, Stefano Caldari -. Una passione che si rinnova ogni anno richiamando in riva al mare un pubblico speciale, persone di ogni età pronte a vivere un'esperienza indimenticabile, unica. Cosa contraddistingue questi eventi è l'atmosfera pacata, la sobrietà e anche l'ordine con il quale si svolgono. Oggi le città balneari devono fare i conti con diverse problematiche ma Riccione ha in sé già un modello specifico di intrattenimento che la rende sicura e alla portata di tutti, all'aperto e in riva al mare. Quando lo spettacolo del sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione si unisce alla musica d'autore e ai suoni del mare, l'evento diventa unico per suggestione e atmosfera".

Gio Evan è un artista trasversale, unico nel panorama italiano, con al seguito centinaia di migliaia di followers su Instagram e Facebook.

Il concerto di Gio Evan è il primo di sette appuntamenti, dal 25 luglio al 5 settembre, sette concerti che uniscono generazioni e generi musicali diversi, Albe in controluce riesce a costruire una prospettiva che va oltre il semplice evento, è diventato nel tempo un vero e proprio festival d'eccellenza e richiama appassionati da ogni parte d'Italia. Il progetto, ideato, promosso e organizzato dall'assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione, è il frutto di un lungo percorso di ricerca e programmazione ed è pensato per un pubblico di tutte le età, ampio ed eterogeneo, la collaborazione con diverse realtà del territorio, della regione Emilia-Romagna e nazionali, sancisce anche quest'anno la volontà da parte dell'amministrazione di presentare una manifestazione unica nel suo genere che sappia combinare offerta turistica di qualità a una proposta artistica virtuosa. Il prossimo concerto in programma al sorgere del sole è il live de Le Dolce Vita con guest Riccardo Fogli previsto domenica 1 agosto (ore 5:30, Bahia Antigua Spiaggia 20).



Il concerto è a ingresso libero, i posti sono limitati nel rispetto delle norme anti-Covid. Apertura cancelli: ore 04:30. Orario di inizio: ore 05:30. È obbligatorio l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale anche durante lo spettacolo.



La rassegna Albe in controluce – Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione è promossa, curata e organizzata dall'assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione in collaborazione con Cooperativa Bagnini Riccione e con gli operatori balneari.