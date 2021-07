Ricerca e soccorso, esercitazione all'Abetone per la Finanza di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:15 - 23 Luglio 2021

Il gruppo coinvolto nell'esercitazione.

Esercitazione per la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini. Nella giornata di giovedì si è svolta una attività di familiarizzazione ed addestramento in ambiente montano con l’impiego della nuova linea elicotteri AW169.

Il Servizio Aereo della Guardia di Finanza, infatti, rientra nel dispositivo di Protezione Civile in caso di pubbliche calamità, emergenze e situazioni di crisi.

Con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone - Cutigliano l'esercitazione ha riguradato la ricerca e il soccorso di potenziali dispersi, con operazioni di imbarco e sbarco dall'elicottero.

La zona interessata è quella compresa tra Abetone e Pavullo nel Frignano.

"A fianco delle attività di polizia economico –finanziaria e di contrasto ai traffici illeciti via mare" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "l’azione di ricerca e soccorso della componente aeronavale della Guardia di Finanza, in concorso agli Enti competenti, costituisce un’importante funzione istituzionale e di protezione civile che si sviluppa oltre che in montagna anche sul rimanente territorio regionale, specialmente nelle zone impervie, con il qualificato supporto del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle".