Kledi Kadiu e Anbeta Toromani accendono la danza a Rimini

Eventi

Rimini

| 10:54 - 23 Luglio 2021

Kledi.

Si accendono i riflettori sulla danza, con grandi protagonisti e tanti nuovi talenti pronti a conquistare il pubblico sulle note dei più grandi maestri della musica classica e contemporanea. Danzano le stelle sotto il cielo dell’Arena Lido: lunedì 26 luglio, alle 21.30, nello spazio allestito alla Darsena di San Giuliano, oltre una decina di ballerini si alterneranno sul palcoscenico, chiamati a raccolta da un collega e da un amico comune. A fare da padrone di casa sarà infatti Kledi Kadiu, in arte semplicemente Kledi, riminese d’adozione e che ha voluto omaggiare la città con una serata evento, organizzata dal Comune di Rimini in collaborazione con Rimini Classica e che apre la settimana della Notte Rosa in Riviera.

Diverse le stelle che si esibiranno provenienti da importanti teatri e compagnie italiane ed europee, a partire dai riminesi Arianna Maldini e Marco Dalia, oggi lanciati in una carriera internazionale, protagonisti di un passo a due sulle musiche di Bach, insieme a Virna Toppi e Nicola Del Freo, entrambi primi ballerini al Teatro alla Scala, che si esibiranno sulle note di Vivaldi. E ancora Alice Mariani e Julian Lacey, solisti alla Semper Oper di Dresda, che porteranno sul palco una coreografia ispirata alla musica dell’autore britannico Max Richter. Completano questo cast stellare Anbeta Toromani insieme al suo partner Alessandro Macario, primo ballerino in diversi teatri italiani, Hektor Budlla e Noemi Arcangeli ballerini dell’Aterballetto, Alessandro Frola, ballerino all'Hamburg Ballet, Lorenzo Alberti, della compagnia Ballet X Schwerin e Jan Spunda, ballerino all’Het National Theatre di Amsterdam.

Il programma prevede coreografie di danza classica e contemporanea su musiche e brani immortali dei più grandi compositori quali Bach, Vivaldi, Beethoven, Bizet, e di autori contemporanei come Philip Glass, Leonard Bernstein, Billy Joel.

Narratore della serata sarà Kledi, artista di straordinario talento, Diplomato all’Accademia Nazionale di danza di Tirana e ballerino solista al Teatro Nazionale dell’Opera in Albania. È noto al grande pubblico italiano per la partecipazione, prima come ballerino e poi come giudice, alla trasmissione televisiva “Amici”.

Prevendite sul circuito Liveticket al link www.liveticket.it/evento.aspx?Id=315339. Per informazioni: riminiclassica@gmail.com



Danzano le stelle apre una settimana interamente dedicata alla danza e che venerdì 30 luglio propone la serata di premiazione della seconda edizione del Concorso Rudolf Noureev al Teatro Amintore Galli, preceduta giovedì 29 luglio da una serata di prova generale aperta al pubblico. Sul palcoscenico del Galli si esibiranno giovani promesse della danza internazionale che onoreranno il repertorio del grande danzatore coreografo. Con loro giovani danzatori già affermati come Paul Marque e Valentine Colasante, Etoiles dell’Opéra National de Paris.

Entrambi gli appuntamenti sono inseriti all'interno di "Riviera Danza", il progetto di comunicazione e valorizzazione delle varie espressioni della danza nei comuni della riviera romagnola, promosso da Apt Emilia Romagna.