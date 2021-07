Gita scolastica: il racconto tratto da una storia vera, riminese in cima alle classifiche su Amazon

Attualità

Novafeltria

| 08:35 - 23 Luglio 2021

Luca Alessandrini.

Appassionati scrittori, professionisti e non, si ritrovano on line per parlare della loro passione. Da questo nasce un'antologia di racconti con un fine benefico. E' la genesi di "Vacanze ed altri disastri" una raccolta di storie che hanno come comune denominatore periodi di relax alternati a imprevisti vari ed avventure. Gli autori sono un gruppo di scrittori, esordienti ma anche affermati, che hanno partecipato per amore della letteratura ma anche per aiutare un amico. "Il cazzeggio di Io scrittore" è il gruppo Facebook da dove è nato tutto. Gli utenti, coinvolti a vario titolo nel concorso letterario "Io scrittore", come autori, partecipanti o appassionati, si sono trovati nella pagina Facebook. Un luogo dove scambiare idee senza particolari velleità. E' stato così fino a quando un partecipante ha raccontato la storia di un amico, colpito da un lutto e in serie difficoltà. E' nata così l'idea di realizzare una antologia di racconti, il cui ricavato sarebbe stato devoluto a questa persona. "Vacanze ed altri disastri" è una antologia di 49 racconti (un numero che "strizza l'occhio" probabilmente ad Ernest Hemingway e ai suoi "Quarantanove racconti") scritti con l'intento di divertire ma anche di aiutare un amico.



"L'intento letterario era quello di restituire un po' di quella leggerezza, di quello svago e di quella serenità che ci sono così tanto mancati in questi lunghi mesi di pandemia" dice lo scrittore Piergiorgio Pulixi nella prefazione.



Il libro vede la partecipazione del collettivo di scrittura #cazzeggiosolidale e tra i partecipanti annovera anche Luca Alessandrini, un riminese originario di Novafeltria, residente a Montegrimano, che nella sua storia ha romanzato dei fatti veramente accaduti. Una "Gita scolastica" (questo il titolo del racconto) di una classe di prima superiore, con le tipiche situazioni che possono coinvolgere degli adolescenti "scapestrati" con voglia di divertirsi, mentre viaggiano verso nord.

Luca, che lavora nel laboratorio analisi dell'ospedale Infermi di Rimini, non nasconde la soddisfazione nel parlare dell'antologia disponibile per l'acquisto on line "In un giorno è balzata al primo posto su Amazon, come Antologia e raccolte di racconti è 52 esima assoluta".



"Questo libro vi farà passare ore piacevoli, e il suo ricavato aiuterà una persona che necessita di una mano per rialzarsi" conclude lo scrittore Piergiorgio Pulixi nella prefazione.