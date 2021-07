Malore in acqua a Riccione, 71enne muore davanti alla sorella

| 19:26 - 22 Luglio 2021

Il caldo e il mare agitato potrebbero essere stati fatali per un 71enne di Saludecio, deceduto questo pomeriggio (giovedì 22 luglio). Vano l’intervento, seppur tempestivo, dei bagnini di salvataggio, che lo hanno riportato a riva. La tragedia si è consumata verso le 17 e 30, nel tratto di spiaggia di Riccione, nei pressi del bagno 19, Fontanelle Beach, in viale Torino. Il 71enne riminese è andato a fare un bagno, in compagnia della sorella, quando si è sentito male. I bagnini si sono subito attivati e lo hanno soccorso: è stato sottoposto alle manovre di rianimazione con l’intervento anche del personale del 118. Tutto si è rivelato purtroppo inutile. Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porto per i rilievi del caso.