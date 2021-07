Tragedia al podere, si ribalta il trattore, muore un 38enne La vittima si trovava sopra il mezzo quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato ed è stato travolto dal trattore

Cronaca Sarsina | 18:50 - 22 Luglio 2021 Un trattore ribaltato. Tragedia in campagna, al confine con la provincia di Rimini. Un uomo di 38 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando, dopo che il mezzo si è ribaltato. E’ accaduto al podere Cà di Maggio, nel territorio comunale di Sarsina, nella frazione San Martino, verso le 17 di giovedì 22 luglio. In base ai primi accertamenti, la sciagura sarebbe stata causata dalle sconnessioni del terreno. Il corpo della vittima è rimasto intrappolato sotto il trattore. Sul posto sono giunti anche il 118 e i carabinieri.

