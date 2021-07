Calcio D, il Rimini ingaggia l'attaccante Ferrara e il difensore Panelli

Sport

Rimini

17:07 - 22 Luglio 2021

L'attaccante Antonio Ferrara.

Il Rimini ha annunciato il secondo acqusito dopo Tonelli. Si tratta di Antonio Ferrara. L'attaccante ha firmato il contratto per una sola stagione. Ferrara è nato a Roma nel 1997, ha fatto qualche apparizione in LegaPro con la Pro Piacenza (7). Lo scorso anno, invece, in forza al Flaminia Civita Castellana e al Nuova Florida prima (13 reti complessivamente). Nella stagione precedente era sempre al Civitacastellana (12 gol). Arriva anche il difensore centrale Tommaso Panelli (contratto annuale), classe 1994, un giocatore duttile che può ricoprire anche il ruolo di tersino mancino. Giocava nelle due ultime stagioni nell'Aglianese e in precedenza nella Fortis Juventus e nello Scandicci, sempre in quarta serie. Fissata la prima amichevole in ritiro contro il Medicina Fossatone.

Intanto da segnalare che a Daniele Simoncelli è stata fatta una proposta per rimanere. Anche Gomis potrebbe restare. Per Alex Ambrosini c'è il forte interessamento del Ravenna (ha annunciato Marco Guidone, 20 gol nelle ultime due stagioni tra Pesaro e Siena) e in serie D tra le altre del Città di Casello.

LE ALTRE L’Aglianese ha preso il centrocampista classe 1997 Filippo Gemmi. Nativo di Pontedera, si è formato nelle giovanili della Fiorentina e del Livorno, con cui ha avuto modo di esordire in Serie C nella stagione 2016/17. Nel complesso con la maglia labronica ha collezionato 25 presenze. Nel 2018 è passato all’Olbia mentre l’anno seguente è sceso in Serie D con la casacca del Foggia. Nello scorso campionato si è diviso tra Follonica Gavorrano e Adriese, totalizzando 16 apparizioni.

Per il Seravezza ecco il difensore centrale classe 95, Giorgio Diana, giocatore di notevole esperienza in Serie D: Scandicci, Prato, Ghiviborgo, Valdinievole Montecatini e Viareggio.